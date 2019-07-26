شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يظهر لأول مرة فى مقر الزمالك بعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن محمد عبد الشافى الظهير الأيسر العائد للفريق تواجد خلال الساعات الماضية فى مقر النادى الأبيض لأول مرة وذلك للاجتماع بمسئولى النادى، وذلك بعد الحصول على توقيعه لتعزيز الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد.

يذكر أن نادي الزمالك قد تعاقد مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الفريق السابق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك استطلع رأي اللاعب في العودة من قبل للنادي وأبدى الظهير الأيسر موافقته على العودة لفريقه السابق ووقع عبد الشافي على العقود رسميا لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.