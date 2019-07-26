أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بالمونديال
شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بالمونديال
نجح منتخب شباب كرة اليد فى الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 29 / 27 فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا ، ليتأهل إلى المربع الذهبى .
منتخب شباب اليد يواجه فرنسا في قبل نهائي المونديال السبت
يواجه المنتخب الوطني لشباب اليد ، نظيره الفرنسي فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها بعد غدا السبت.
شهاب عبد الله أفضل لاعب فى مباراة مصر و النرويج بمونديال شباب اليد
حصل شهاب عبد الله لاعب المنتخب الوطنى لشباب كرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و النرويج فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا .
محمد عبد الشافى يوقع عقود العودة للزمالك لمدة 3 مواسم
تعاقد نادي الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الفريق السابق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية.
رسميا..أمير عزمى يرحل عن جهاز الزمالك
قرر أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية، وتخلف عن حضور مران اليوم الخميس بعد اتخاذه قرارا بالرحيل عن الجهاز الفنى للفريق الأبيض.
رسمياً.. أفيس البرتغالى يعلن ضم كهربا لمدة موسمين "فيديو وصور"
أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى عن الحصول على توقيع محمود كهربا صانع ألعاب فريق الزمالك، لمدة موسمين مقبلين، وذلك بشكل رسمى اليوم الخميس.
اتحاد الكرة: إلغاء قرار لاعبى شمال أفريقيا وتقليص الأجانب الموسم بعد المقبل
أعلن اتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا قرار لمدة موسم واحد فقط، وسيتم إلغاؤه مع نهاية الموسم المقبل.
اتحاد الكرة يحدد 5 إعارات حداً أقصى لكل نادٍ فى الموسم الجديد
حدد اتحاد الكرة عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم الواحد، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة.
اتحاد الكرة يطالب الأندية بـ300 ألف جنيه مستحقات الحكام و المنشطات
حدد مسئولو اتحاد الكرة مبلغ 200 ألف جنيه، يتحملها كل ناد فى الدوري الممتاز مستحقات حكام خلال الموسم الجديد 2019 – 2020.
الصحافة العالمية تكشف الصراع الأوروبي علي محمد الشناوي حارس الاهلي
ارتدى محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي ومنتخب مصر قفاز الإجادة وهو غير جديد على الحارس المجتهد، حيث كشفت البطولة الافريقية عن المعدن الحقيقي لأخطبوط جديد في حراسة المرمى، فالشناوي استحق لقب الأفضل في المباريات التي شارك فيها مع الفراعنة منذ أن حجز مقعدًا في تشكيل المنتخب الوطني، فمنذ التمثيل الدولي الأول في المباراة الودية التي جمعت مصر والبرتغال استعدادًا لكأس العالم بروسيا العام الماضي، ثبت محمد الشناوي أقدامه مع منتخب مصر ليحجز مكانًا ظل شاغرًا وسببًا في حيرة المدربين منذ تقدم سن عصام الحضري وعدم وجود البديل المناسب للسد العالي.
رسميًا.. عماد السيد يوقع للاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم
وقع عماد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك، على عقود انضمامه رسميًا لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للانتقال إلى زعيم الثغر فى الموسم الجديد.
مليون جنيه تفصل الزمالك عن إعلان ضم حارس بتروجت
تقدم مسؤولو نادي الزمالك بعرض قيمته 7 ملايين جنيها لمسئولى نادي بتروجت لضم محمد صبحي حارس مرمى الفريق البترولى الصاعد وحارس المنتخب الأولمبي في فترة الانتقالات الحالية.
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