أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بالمونديال

شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بالمونديال

نجح منتخب شباب كرة اليد فى الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 29 / 27 فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا ، ليتأهل إلى المربع الذهبى .

منتخب شباب اليد يواجه فرنسا في قبل نهائي المونديال السبت

يواجه المنتخب الوطني لشباب اليد ، نظيره الفرنسي فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها بعد غدا السبت.