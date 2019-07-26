شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد: فخورون بشباب اليد و مازال لديهم الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد على فخره بمنتخب الشباب بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الـ 16 .

و قال هشام نصر لـ الخليج 365 إن هذا إنجاز كبير للاعبين فى هذه المرحلة السنية خارج الأرض ، مشيرا إلى أنه يحسب للجهاز الفنى بقيادة طارق محروس و الجهاز الطبى و المحللين الفنيين .

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و أشار نصر إلى أن المنتخب قادر إلى الوصول إلى أبعد حد فى هذه النسخة حتى منصة التتويج فلدينا جيل قادر علي ذلك.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 ، قبل أن يهزم صربيا بنتيجة 30 / 29 .