شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. جمهور الاهلى للصم والبكم يحتفل بالدورى الممتاز بأغنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى فيديو لاحتفال بعض من الصم والبكم ببطولة الدورى الممتاز عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتتويج الاحمر بالبطولة الـ41 فى تاريخه .
قرر مسئولو النادى الاهلى إقامة حفل تكريم موسّع لفريق الكرة بالنادي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري الممتاز.
وفاز الاهلي ببطولة الدوري الممتاز أمس ، الأربعاء، بعد الفوز على المقاولون العرب للمرة الـ41 في تاريخ النادي والرابعة على التوالي.
وقرر مسئولو الاهلي إقامة حفل تكريم كبير للأهلي خلال الفترة المقبلة تكريماً للاعبين بعد حصد اللقب رغم الظروف الصعبة التى مر بها الفريق هذا الموسم. يذكر أن الاهلي سيواجه الزمالك الأحد المقبل في برج العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز.
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