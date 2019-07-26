تعرف على إحصائيات هدافى اليد أمام النرويج فى لقاء التأهل للمربع الذهبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الـ 8 . شهد اللقاء تألق ملحوظ لعدد من اللاعبين أبرزهم ، سيف الدرع و شهاب عبد الله و محسن رمضان خاصة فى الشوط الثانى . و يرصد الخليج 365 إحصائيات هدافى شباب اليد فى لقاء النرويج كالتالى : و يرصد الخليج 365 إحصائيات هدافى شباب اليد فى لقاء النرويج كالتالى : شهاب عبدالله ٥ أهداف. سيف الدرع ٥ أهداف. Advertisements عمر سامى ٥ أهداف. حازم ممدوح ٤ أهداف. عبد العزيز إيهاب ٣ أهداف. احمد هشام ٣ أهداف. محسن رمضان ٢ هدف. عمر خالد ١ هدف. خالد وليد ١ هدف.

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