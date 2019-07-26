شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. أمير عزمى يعلن رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير عزمى مجاهد مدرب فريق الزمالك، رحيله عن جهاز الفريق متقدما بالشكر إلى مجلس إدارة النادى الأبيض والجهاز الفنى السابق والحالى بالقلعة البيضاء.

وقال أمير عزمى مجاهد عبر حسابه على موقع "فيس بوك" إنه يتقدم بشكره إلى جماهير الزمالك متمنيا التوفيق للفريق فى المرحلة المقبلة بعد رحيله عن جهاز الفريق الأبيض.

وكان ”الخليج 365” قد نشر القرار الرسمى لمدرب الزمالك برحيله عن الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائى خلال الساعات الماضية وهو ما أكده المدرب بشكل قاطع على حسابه على موقع "فيس بوك".