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سوبر كورة يكشف قيمة انتقال حارس بتروجت للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" القيمة المادية التى تكبدتها خزينة نادى الزمالك نظير شراء محمد صبحى، حارس مرمى بتروجت والمنتخب الأولمبى.

 

وتسلم مسئولو الزمالك، الاستغناء الخاص بمحمد صبحى حارس بتروجت، بشكل رسمى، خلال الساعات الأخيرة، بعد المفاوضات المكثفة التى تمت من أجل إنهاء الصفقة.

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وكان الزمالك حصل على توقيع محمد صبحي خلال الفترة الماضية في ظل المفاوضات المستمرة مع النادي البترولي لضم الحارس والتى تمت بعد الاتفاق بشكل نهائى على انتقال الحارس إلى الزمالك.

 

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