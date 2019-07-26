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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسمياً أفيس البرتغالى يعلن ضم كهربا لمدة موسمين شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بالمونديال نجح منتخب شباب كرة اليد فى الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 29 / 27 فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا ، ليتأهل إلى المربع الذهبى . منتخب شباب اليد يواجه فرنسا في قبل نهائي المونديال السبت يواجه المنتخب الوطني لشباب اليد ، نظيره الفرنسي فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها بعد غدا السبت. شهاب عبد الله أفضل لاعب فى مباراة مصر و النرويج بمونديال شباب اليد حصل شهاب عبد الله لاعب المنتخب الوطنى لشباب كرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و النرويج فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا . رسمياً.. أفيس البرتغالى يعلن ضم كهربا لمدة موسمين "فيديو وصور" Advertisements أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى عن الحصول على توقيع محمود كهربا صانع ألعاب فريق الزمالك، لمدة موسمين مقبلين، وذلك بشكل رسمى اليوم الخميس. اتحاد الكرة: إلغاء قرار لاعبى شمال أفريقيا وتقليص الأجانب الموسم بعد المقبل أعلن اتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا قرار لمدة موسم واحد فقط، وسيتم إلغاؤه مع نهاية الموسم المقبل. محمد عبد الشافى يوقع عقود العودة للزمالك لمدة 3 مواسم تعاقد نادي الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الفريق السابق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية. الصحافة العالمية تكشف الصراع الأوروبي علي محمد الشناوي حارس الاهلي ارتدى محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي ومنتخب مصر قفاز الإجادة وهو غير جديد على الحارس المجتهد، حيث كشفت البطولة الافريقية عن المعدن الحقيقي لأخطبوط جديد في حراسة المرمى، فالشناوي استحق لقب الأفضل في المباريات التي شارك فيها مع الفراعنة منذ أن حجز مقعدًا في تشكيل المنتخب الوطني، فمنذ التمثيل الدولي الأول في المباراة الودية التي جمعت مصر والبرتغال استعدادًا لكأس العالم بروسيا العام الماضي، ثبت محمد الشناوي أقدامه مع منتخب مصر ليحجز مكانًا ظل شاغرًا وسببًا في حيرة المدربين منذ تقدم سن عصام الحضري وعدم وجود البديل المناسب للسد العالي.

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