"كاف" يوضح لمصراوي موعد لقاء الأهلي واطلع برة.. المباراة خارج جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد لقاء الأهلي المتوج بالدوري المصري واطلع برة بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا تحدد من جانب صاحب الأرض، على أن يقام في الخارج، نظرًا لعمليات التجديد الملعب الرئيسي بالبلاد.

وقال مصدر من داخل لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن مباراة الأهلي واطلع برة في مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ستقام 11 أغسطس المقبل.

ويقام لقاء الذهاب في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا خارج مصر، فيما سيكون لقاء العودة على يقام لقاء العودة أحد أيام 23، 24 أو 25 أغسطس.

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وأوضح المصدر ذاته أن لقاء الأهلي واطلع برة سيقام خارج جنوب السودان بسبب عمليات التطوير القائمة داخل استاد جوبا الرئيسي بالبلاد، لزيادة الطاقة الاستعابية به من 6 ألف مشجع إلى 18 ألف مشجع.

وتابع: "المباراة ستقام في الخرطوم عاصمة السودان، وأعتقد أنهم اختاروا ملعب الخرطوم من أجل إقامة اللقاء عليه."

ويعتبر ملعب الخرطوم من أعرق الملاعب في السودان، ويتسع لـ23 ألف مشجع، وشارك في استضافة أول كأس أمم أفريقيا في التاريخ عام 1957.