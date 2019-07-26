منتخب اليد: لم نجد اهتمامًا من مسئولي السفارة المصرية ونسعى لحصد اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى المربع الذهبي لبطولة العالم للشباب المقامة حالياً بإسبانيا، بعد تغلبه على النرويج بنتيجة 29-27.

وتحدث مصطفى شوقي عضو الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على بعثة منتخب مصر للشباب الذي يشارك في بطولة العالم لكرة اليد، عن تأهل منتخب الشباب إلى المربع الذهبي لمونديال اليد، وطموح الفريق في المنافسة على اللقب ومواجهة فرنسا المرتقبة في نصف النهائي.

وذكر شوقي في تصريحاته لقناة تايم سبورت الفضائية قائلا: "منتخب الشباب لاعبين وجهاز الفني لديه طموح في المنافسة على اللقب، ويسعون لكتابة إنجاز جديد يضاف لإنجازات كرة اليد المصرية"، معربًا عن ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق محروس وهاني الفخراني.

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وأشار شوقي إلى تميز اللاعبين بالروح العالية والإصرار، ونجاحهم في الرجوع للمباراة وحسمها رغم تأخرهم بفارق 4 أهداف في آخر 12 دقيقة، وأنهم نجحوا في التصدي للمنتخب النرويجي القوي خاصة بعد قيامه بتعديل أسلوبه الهجومي باللعب بـ7 لاعبين في الناحية الهجومية، حيث يقوم المدير الفني لمنتخب النرويج بسحب الحارس والدفع بلاعب بدل منه في الهجوم من أجل الزيادة العددية.

وتحدث مصطفى شوقي عن مواجهة فرنسا قائلاً: "نقوم بدراسة المنافس بصورة جيدة، خاصة أن مواجهة الديوك الفرنسية تختلف عن مواجهة الدور الأول التي حسمها المنتخب المصري لصالحه بنتيجة 37-32، وأضاف أن المنتخب الفرنسي يسعى للمنافسة على اللقب، والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

وأعرب عن حزنه لعدم وجود مسئولي السفارة المصرية مع منتخب الشباب خلال تواجدهم في إسبانيا، وأنهم لم يجدوا أي اهتمام من المسئولين.