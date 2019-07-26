هجوم مسلح على نجم أرسنال في لندن.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
تعرض مسعود أوزيل صناع ألعاب أرسنال الانجليزي لهجوم بسلاح أبيض أثناء التواجد في أحد الشوار بشمال العاصمة الانجليزية لندن، ليقوم زميله سعيد كولاسيناك بمواجهة المعتدين أعزل اليد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية أن عصابة على دراجة نارية ومسلحة بأسلحة بيضاء بالهجوم على سيارة مسعود أوزيل في الخامسة مساءًا بتوقيت انجلترا أثناء التواجد بسيارته، وحاولوا إيقافه لكنه انطلق سريعًا.
وترك سعيد كولاسيناك السيارة وخرج منها لمواجهة العناصر التي هاجمت زميله في أرسنال، بالرغم من عدم وجود أي سلاح في يده.
وترك أوزيل مكان الهجوم وتوجه إلى أحد المطاعم التركية المتواجدة في العاصمة البريطانية، وتم ابلاغ الشرطة التي أتت من أجل معاينة الواقعة.
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