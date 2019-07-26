وكيل عبدالشافي يكشف موعد انضمام ظهير أيسر أهلي جدة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
كشف محمد رضا وكيل أعمال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الزمالك التي تمت اليوم الخميس.
وقال رضا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن جلسة اللاعب اليوم مع مسؤولي الزمالك تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الأبيض لمدة ثلاثة مواسم.
وكان الزمالك استطلع رأي اللاعب في العودة من قبل للنادي وأبدى الظهير الأيسر موافقته على العودة لفريقه السابق.
واكد وكيل اللاعب، أن الزمالك سيعلن عن الصفقة بعد مباراة القمة، خاصة وأن عبد الشافي سيسافر للسعودية خلال أيام لإنهاء بعض المتعلقات قبل العودة للقاهرة مجددًا.
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