بالفيديو.. أوزيل يتعرض لمطاردة وهجوم مسلح

تعرض لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الألماني مسعود أوزيل، وزميله سيد كولاشيناتس لهجوم مسلح من قبل مجهولين على دراجات نارية، اليوم الخميس بالعاصمة البريطانية لندن.

وطاردت مجموعة من الذين يستخدمون الدراجات النارية بغرض السرقة السريعة، مسعود أوزيل الذي كان يقود سيارته رفقة زميله بالفريق اللندني اللاعب البوسني سيد كولاشيناتس، وذلك وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وبعد مطاردة لوقت طويل، هاجموا أوزيل داخل السيارة، ولكن كولاشيناتس قفز منها وحاول ضرب المهاجمين لإبعادهم عن الألماني.

ووفقا للصحيفة، فقد ترك أوزيل سيارته من طراز مرسيدس وانطلق إلى مطعم، وهرع العاملون في المطعم لمساعدة اللاعبين.

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وقال أحد شهود العيان: “بدا أوزيل مرعوبا تماما، كما هي الحال بالنسبة لكل من تعرض للمطاردة من قبل رجال بالسكاكين، بدا كما لو كان يركض من أجل حياته، وأفترض أن الأمر كان كذلك”.

وأضاف: “رأيته يختفي في المطعم وكيف طارده أصحاب الدراجات النارية، لم يخلعوا خوذهم وكانوا جميعا يرتدون ملابس سوداء طويلة الأكمام في هذا الطقس الحار حتى لا يعرفهم أحد”.

وذكر تقرير للشرطة أن أشخاصا مجهولين كانوا يعتزمون سرقة لاعبي الفريق اللندني اللذين لم يصابا بأذى. وفي الوقت الحالي، لم يتم القبض على أحد متورط في الحادثة، والتحقيق مستمر.