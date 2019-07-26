مشكلة هاميلتون ومرسيدس قبل سباق ألمانيا

يخشى بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون، من أن يؤدي استمرار موجة الحر التي تضرب أوروبا، إلى التأثير على حظوظ فريقه مرسيدس في الفوز على أرضه وبين جماهيره، وذلك في سباق عطلة نهاية الأسبوع الحالي الذي يقام على حلبة هوفنهايم الألمانية، ضمن الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1.

قال هاميلتون إنه يتمنى هطول الأمطار، لأنه إذا بقيت الحرارة على وضعها، فإن فريقه سيعاني في سباق الأحد، موضحاً: “أتوقع أنه إذا بقى الطقس بهذه الحرارة المرتفعة، فسنكون أمام مشكلة”.

وأقر أن تصميم سيارة مرسيدس لا يتناسب مع الحرارة المرتفعة، وليس من السهل تغيير هذا الأمر، نأمل أن يكون الوضع مقبولاً في عطلة نهاية الأسبوع”.