ريال مدريد يتعرض لضربة أخرى بإصابة وافده الجديد

تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة أخرى بعدما أعلن اليوم الخميس، أن لاعبه الجديد الدولي الفرنسي فيرلان مندي تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، لينضم بذلك إلى إبراهيم دياز وماركو أسينسيو الذي يواجه احتمال الغياب عن كامل الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان أنه “بعد الفحوص التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلان مندي من قبل الطواقم الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن”.

ومن المتوقع أن يغيب ابن الـ24 عاماً الذي انتقل في أوائل الشهر الحالي الى ريال مدريد من ليون مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع بحسب صحيفة آس الرياضية، ولن يتمكن من العودة إلى الفريق قبل المرحلة الثانية من الدوري المحلي ضد بلد الوليد في 24 أغسطس (آب) على أقل تقدير.

وسبق لفريق المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان أن خسر جهود دياز في منتصف الشهر الحالي خلال معسكره في مونتريال وسيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع، فيما تعرض للضربة الأقسى قبل يومين بعد إصابة أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة ودية ضد آرسنال الإنكليزي، وقد لا يشارك مع الفريق هذا الموسم إذ يحتاج بين 6 الى 8 أشهر للتعافي بحسب وسائل إعلام إسبانية.