حصل نادي الزمالك على توقيع محمد عبد الشافي، ظهير أيسر فريق أهلي جدة السعودي، لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وعقد اللاعب جلسة منذ قليل مع مسئولي نادي الزمالك، ولم يستغرق وقت كبير للتوقيع رسميًا على العقود، من أجل العودة مرة أخرى، بعد فترة كبيرة من الاحتراف بالدوري السعودي. ومن المنتظر أن ينهي “عبد الشافي” ارتباطه مع الفريق السعودي بشكل ودي خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل إعلان الفريق الأبيض التعاقد معه بشكل رسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالشافي يوقع لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات قادما من أهلي جدة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.