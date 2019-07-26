لوران بلان يقترب من خلافة هيرفي رينارد لتدريب المغرب

دخل المدرب الفرنسي لوران بلان ضمن قائمة المرشحين بقوة لتولي مسؤولية المدير الفني لمنتخب المغرب خلال الفتره المقبلة خلفا لمواطنه هيرفي رينار حسب تقارير مغربية. كشف موقع هسبريس المغربي ان لوران بلان يقترب من قيادة المنتخب المغربي خلال الفتره المقبل واشارت الصحيفة ان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي سيجتمع مع لوران بلان عقب عودة فوزي من عطلة خاصة مع لوران بلان عقب عودة فوزي من عطلة خاصة ويبحث الاتحاد المغربي عن العديد من السير الذاتية لمدربين من أجل خلافة هيرفي رونارد، ومن ضمن المرشحين وحيد هاليلوزيتش وحسين عمتو مدرب الوداد السابق.

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