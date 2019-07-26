حرس الحدود يهزم الترام بثلاثية وديا

فاز فريق حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشرى على الترام بثلاثية نظيفة فى اللقاء الودي بمعسكر مدينة الأسكندرية ضمن استعدادات الحدود للدورى الممتاز
سجل ثلاثية الحدود أحمد التريى المهاجم الليبى وأحمد حمدى الشيخ هدفين.
واطمأن طارق العشري على عدد من لاعبيه خلال هذه البروفة التي يعتبرها مفيدة بكل المقاييس.
الحدود يصعد 5 لاعبين من الشباب
استقر طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود على تصعيد 5 لاعبين منفريق الشباب بالنادى خلال فترة الإعداد بجانب 3 لاعبين جدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل.
والثلاثي هم : محمد "شطا" لاعب المصرى وإبراهيم القاضى " بتروجت" ومحمد فتحى حارس المرمى المحلة.
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