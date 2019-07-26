المصري يواصل استعدادته للموسم الجديد

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الخميس مرانه المسائي على الإستاد ، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد استعدادًا للموسم المقبل.

وركز الكابتن ايهاب جلال خلال المران الذي استمر لما يقرب من 70 دقيقة على النواحي البدنية ، كما اشتمل المران على فقرة تم تخصيصها للتمريرات الطولية من وضع الثبات والحركة ، من خلال تقسيم الفريق الى مجموعتين اشرف عليهما الكابتن ايهاب جلال المدير الفني.

،واختتم المران بتقسيمه استمرت لمدة 20 دقيقة ، فيما خاض رباعي حراس المرمى أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، ايهاب العايدي حصة تدريبية مكثفة تحت قيادة الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.

هذا وقد ادى الثلاثي محمود وادي ، اسلام ابو سليمة ، سعيدو سنبوري مرانًا فرديًا تحت إشراف الجهاز الطبي ، وذلك بعد تعرض اللاعب محمود

وادي قد تعرض للاصابة بالتهاب في مفصل القدم خلال معسكر الفريق المغلق بالإسكندرية ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بعد غدِ السبت وذلك حسبما أكد الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق والذي أكد في تصريحات خاصه بالمركز الإعلامي للنادي المصري استمرار البرنامج التأهيلي لعلاج الثنائي اسلام أبو سليمة و سعيدو سنبوري بعد شعور الأول ببعض الإجهاد وتعرض الثاني لكدمة بسيطة في العضلة الأمامية يحتاج على إثرها لفترة تأهيل تستمر لنحو أسبوع وتتضمن تدريبات بدنية محددة قبل الأنضمام مرة اخرى الى التدريبات الجماعية