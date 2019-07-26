ميدو يختار 30 لاعبا لمعسكر المقاصة بالإسكندرية

اختار أحمد حسام "ميدو" ، المدير افنى لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق الأحد المقبل ، بمدينة الاسكندرية ، ضمن المرحلة الثانية لفترة الاعداد للموسم الكروي الجديد .
واللاعبون المختارون للمعسكر هم : احمد عادل عبدالمنعم -محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراس المرمى ، احمد مودي - شريف حازم - محمد دبش - عاصم سعيد - احمد ياسين -احمد صبيحة- حسني فتحي - عصام صبحي -احمد محسن - هاني سعيد - خالد اوتشو - محمد توني - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو - ميدو جابر - اسلام جابر – باولن فوافي - محمد مسعد - شيملس بيكلي - محمد رمضان - صلاح عاشور - عبدالله مجدي - جون انطوي - ايدو موسيس - صلاح امين – محمد دسوقي.
وكان الفريق قد ادي تدريبا خفيفا اليوم الخميسبالملعب الفرعي باستاد الدفاعي الجوي ، وتم عمل قياسات طبية اليوم للمجموعة المختارة للمعسكر .
وكشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ان ميدو حرص علي ضم مجموعة من الصاعدين مواليد 97 للمعسكر تحسبا لقيدهم في القائمة وفقا للوائح اتحاد الكرة .
واوضح هويدي ان الفريق يحصل علي راحة من التدريبات 48 ساعة ، علي ان يتجمع اللاعبون صباح الأحد باستاد الدفاعي الجوي للتحرك الى الاسكندرية ، لبداية فترة الإعداد الثانية للموسم الجديد . وأشار هويدي ، بان معسكر الاسكندرية سيشهد عدد من المباريات الودية "متدرجة المستوى" لتجهيز اللاعبين لأعلي فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
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