وزارة الشباب والرياضة تستقبل ٣٠٠ من ابناء المحافظات الحدودية المشاركين في "أهل مصر"

استقبلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع جهاز شئون القبائل بالقوات المسلحة، الفوج الأول من شباب القبائل الحدودية خلال الفترة من ٢١ -٢٥ يوليو ٢٠١٩، وذلك في اطار برنامج "أهل مصر" ضمن سلسلة الفعاليات والمعسكرات التثقيفية الترفيهية لأبناء المحافظات الحدودية، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل بالقوات المسلحة.

شارك في الفوج الأول ٣٠٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الوادي الجديد –

أسوان – مطروح)، وحضر أبناء المحافظات الحدودية ندوات عن المشروعات القومية الكبرى من منظور الامن القومي والتي حاضر فيها الدكتور اسلام شاهين، وتناول فيها المشروعات الكبرى من منظور الأمن القومي المصري والتي عملت الحكومة المصرية علي تنفيذها خلال الأعوام الماضية لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.كما تناولت الندوة مناقشة مشروع قناة السويس الجديدة، والمشروعات القومية التي استهدفت صحة المواطن المصري تحت شعار 100 مليون صحة، والعائد من بناء العاصمة الإدارية الجديدة والعائد على تحسين وضع مصر الاقتصادي بين الدول وسهولة أداء الحكومة بشكل عام، وكذلك القضاء على المناطق العشوائية بالدولة، والمحاور والطرق التي تسهل عمليات النقل والربط بين روافد الدولة.كما تضمنت الفعاليات ندوات عن بناء الشخصية المصرية للإعلامي شريف شحاتة، وورش عمل حول مهارات التواصل الفعال للدكتورة منال ماهر، والقيادة الفعالة وسمات الشخصية للدكتور أحمد الشامي.كما شارك ابناء المحافظات الحدودية في زيارة لمجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وقاموا بزيارة كل من (مسجد عمرو بن العاص – الكنيسة المعلقة – معبد بن عزرا)؛ بالاضافة إلى زيارة شارع المعز ومسجد الحسين.