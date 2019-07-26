كريم نيدفيد: الأهلي توج بالدوري الأصعب في تاريخه

أكد كريم وليد نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، أن مهمة التتويج بالدوري الـ41 كانت صعبة للغاية منذ بداية الموسم.
وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019 بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفعرصيده إلى 77 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز بفارق 5 نقاط عن الزمالك وصيفه.
وقال نيدفيد في تصريحات لقناة "تايم سبورت":"الدوري كان في غاية الصعوبة، قوبلنا بهجومكبير على مدار الموسم".
وأضاف :"هذا الدوري يُعد من أصعب الدوريات في تاريخ الأهلي، كان من المهم جداً أن نفوز بهذا اللقب في الموسم الحالي".
وأختتم :"نتمنى استعادة بطولة دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، وعلى المستوى الشخصي أتمنى أن أعود سريعاً من الإصابة للمشاركة مع فريقي والمنتخب الأوليمبي".
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