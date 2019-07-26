الزمالك يحصل على توقيع عبد الشافي

حصل مسؤولو نادي الزمالك المصري على توقيع محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق الأهلي السعودي، لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر.

وعلم الوفد أن عبدالشافي وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، وحصل على مقدم عقده الجديد، ويعقد جلسة حاليا مع مسؤولي

القلعة البيضاء تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وانضم عبدالشافي للزمالك قادما من غزل المحلة صيف العام 2009، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء إلي أهلي جدة في 2015.