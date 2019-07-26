حصل مسؤولو نادي الزمالك المصري على توقيع محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق الأهلي السعودي، لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر.
وعلم الوفد أن عبدالشافي وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، وحصل على مقدم عقده الجديد، ويعقد جلسة حاليا مع مسؤوليالقلعة البيضاء تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.
وانضم عبدالشافي للزمالك قادما من غزل المحلة صيف العام 2009، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء إلي أهلي جدة في 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصل على توقيع عبد الشافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.