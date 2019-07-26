وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بعد تأهلهم للمربع الذهبي بالمونديال

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اتصالا هاتفيا بمصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب لكرة اليد الذى يشارك حاليا ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد للشباب بإسبانيا لتهنئته وجميع أعضاء البعثة والجهاز الفنى والإداردى على الانجاز الكبير الذي حققه المنتخب بوصوله

إلى نصف نهائى مونديال اليد بتغلبه على واحدة من أعتى فرق كرة اليد فى العالم وهو المنتخب النرويجي العنيد بنتيجة 29/27.وحرص الوزير على محادثة جميع اللاعبين بالفيديو كونفرانس لتهنئتهم والإشادة بأداءهم فى جميع مبارياتهم خلال مشوارهم بالمونديال، مؤكدا خلال حديثه مع جميع لاعبى المنتخب أنهم نموذج مشرف للشباب المصري وخير سفراء للرياضة المصرية مؤكدا لهم انه يتابع ويترقب جميع المباريات وهنأهم بأدائهم ونتائجهم المشرفة مشيرًا أنهم يستحقون لقب البطولة والمنتخب الأفضل على مستوى كافة المنتخبات المشاركة فى المونديال.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإدراي للمنتخب المصري على ما بذلوه من جهد لإسعاد المصريين، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والتتويج باللقب.

