رياضة | منوف يستعيد العشماوي حارس نجوم السادات

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قام مجلس إدارة نادي منوف برئاسة محمد فتحي الهواري، باستعادة جهود أحمد العشماوي حارس مرمى فريق نجوم السادات، لمدة ثلاث سنوات، استعداداً للموسم الجديد من القسم الرابع.

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وحضر العشماوي لمقر نادي منوف، وقام بالتوقيع على العقود في حضور أحمد أبو السعود المدير التنفيذي لنادي منوف الرياضي.

ويملك العشماوي الذي سبق له الإنضمام لمنوف، خبرات كبيرة في حراسة المرمى، حيث لعب من قبل لغزل شبين، بالقسم الثاني، ومنوف، بالقسم الثالث، أشمون، ونجوم السادات بالقسم الرابع.