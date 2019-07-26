رياضة | إف سي مصر يفوز على منتخب السودان ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يفوز على منتخب السودان ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصرلى حساب منتخب السودان ، بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال المواجهة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب طلعت حرب، استعدادًا للدوري الممتاز.

شارك في تشكيل نادي مصر خلال الشوط الأول كلاً من وليد توفيق ومحمود شبانة ومحمد سعيد وأحمد محسن ورامز زيدان ومحمود رامبو وأسامة رجب ويوليس وأحمد الصعيدي وأحمد عجلة ورضا الويشي.

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خرج الفريقان بالتعادل السلبي خلال أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل رضا الويشي، وكليف، وأحمد عجلة أهداف الفوز لنادي مصر.

وعقب اللقاء منح محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر، اللاعبين راحة 24 ساعة قبل العودة للمران يوم السبت المقبل.