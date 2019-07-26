رياضة | عاجل.. مدرب الزمالك يعلن رحيله عن القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب الزمالك يعلن رحيله عن القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن انتهاء مهمته التدريبية داخل النادي الأبيض. Advertisements وكتب مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أتقدم بالشكر والتقدير لمجلس ادارة نادي الزمالك وللجهاز الفني السابق والحالي والشكر والتقديرللاعبين ولجماهير الزمالك العظيمة وبالتوفيق لنادينا الحبيب والقادم افضل باذن الله". وقد غاب مجاهد عن تدريب الفريق اليوم بعد استقراره على تقديم استقالته من العمل بالجهاز الفني لفريق الزمالك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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