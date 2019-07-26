رياضة | خاص - الزمالك يتحمل جزء من راتب أحداد مع الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الزمالك يتحمل جزء من راتب أحداد مع الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مصدر مقرب من حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك المعار لفريق الرجاء المغربي مفاجأة بشأن التفاصيل المالية نظير إعارة اللاعب. وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي": "إعارة أحداد قيمتها ٢٠٠ ألف دولار والرجاء سيدفع ٣٠٠ ألف دولار مقابل شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة وليس ٩٥٠ ألف دولار كما تردد". Advertisements وتابع المصدر: "خلال موسم الإعارة يتحمل الزمالك جزء من راتب اللاعب وفقا لاتفاق إدارة الناديين".

Advertisements