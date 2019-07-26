رياضة | الصحف البرتغالية تشيد بتعاقد أفيس مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف البرتغالية تشيد بتعاقد أفيس مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أفيس البرتغالي مساء اليوم تعاقده مع الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، لمدة موسمين، بعد هروب اللاعب من نادي الزمالك بسبب أزمات مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

الصحف الإسبانية أشادت باللاعب وبأهمية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية خاصة أن المدرب الحالي للفريق هو إيناسيو وهو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء.

Advertisements

وجاءت عناوين أهم المواقع والصحف البرتغالية على النحو التالي:

ريكورد البرتغالية: نادي أفيس تعاقد مع المصري كهربا لتعزيز هجومه

مايس فوتبول: أفيس تعاقد مع لاعب كبير وهو بديل محمد صلاح في المنتخب الوطني