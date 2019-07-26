رياضة | مالكوم ينتظر تحديد موقفه في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالكوم ينتظر تحديد موقفه في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر البرازيلي مالكوم دي أوليفرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تحديد موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل قبل بداية الموسم.

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وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لشبكة "EAPN"، إن موقف اللاعب قد يتحدد بشكل رسمي عقب عودة الفريق من معسكره في اليان، وإن كانت الأمور أصبحت واضحة بعض الشئ بشأن مستقبله".

وتلقى مالكوم، عدة عروض للرحيل، إلا أنه ينتظر موقف ناديه من الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة.