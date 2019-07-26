رياضة | تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الأتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الأتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة التي سيبدأ بها مباراة أتليتكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال والمقرر إقامتها في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

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ومن المتوقع أن يبدأ زيدان المباراة القوية في حراسة المرمة البلجيكي تيبو كورتوا أما خط الدفاع فسيكون على الجانب الأيسر البرازيلي مارسيلو وفي قلب الدفاع كل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران أما على الجانب الأيمن سيكون داني كارفخال.

وتتواصل تشكيلة المدرب الفرنسي حيث يعتمد بشكل أساسي على الثلاثي المميز في خط الوسط وهم الألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش، وفي الهجوم البلجيكي إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما والإسباني لوكاس فاسكيز.