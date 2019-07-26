رياضة | الزمالك يطيح بالثنائي أمير عزمي وأيمن حافظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطيح بالثنائي أمير عزمي وأيمن حافظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على الإطاحة بالثنائي ايمن حافظ المنسق العام للفريق، وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول على هامش المشادة التي وقعت بمعسكر الابيض لمباراة الإسماعيلي.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن رئيس النادي قرر إبعاد الثنائي عن الفريق حتى التحقيق معهم ومعرفة الأحداث بالتفصيل

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وأضاف المصدر ذاته بأن هناك اتجاة باقصاء الثنائي من الجهاز الفني وعدم تواجدهم بمعسكر الفريق قبل مباراة الأهلي في ختام بطولة الدوري المصري.

وقد غاب الثنائي عن تدريب الزمالك اليوم المقام على ملعب النادي، بسبب الأزمة التي نشبت بين حافظ ومجاهد.

يذكر ان مجاهد دخل في مشادة مع حافظ بسبب توصيل الأخير لمعلومات مغلوطة عن الفريق لرئيس النادي، واخرها إشاعة ترك حازم إمام لمعسكر الفريق لمباراة الإسماعيلي.