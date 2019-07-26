رياضة | رسميا.. عبد الشافي يوقع للزمالك 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. عبد الشافي يوقع للزمالك 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكتم مسؤولو نادي الزمالك من الحصول على توقيع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الفريق السابق، على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك استطلع رأي اللاعب في العودة من قبل للنادي وأبدى الظهير الأيسر موافقته على العودة لفريقه السابق..

ووقع عبد الشافي على العقود رسميا لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أهلي جدة السعودي.