شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة «كولاسنياك» تنقذ «أوزيل» من محاولة سرقة بالسلاح الأبيض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض لاعبا أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل وسعيد كولاسنياك، إلى عملية سرقة من قبل شخص يحمل سلاحًا أبيض أثناء خروجهم لاستقلال سيارة.

وأنقذ اللاعب البوسني، سعيد كولاسنياك، زميله في الفريق الألماني مسعود أوزيل من السرقة بعد انتهاء مران الفريق، اليوم.

Advertisements

والتقطت عدسات كاميرات المراقبة شخصًا ما بدراجة بخارية يحاول سرقة أوزيل أثناء دخوله إلى سيارته.

وظهر كولاسنياك وهو يضرب اللص ويطارده ليبتعد عن زميله أوزيل، في لقطة بالغة الشجاعة من اللاعب البوسني.