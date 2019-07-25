شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. كهربا في أفيس البرتغالي موسمًا واحدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب نادى الزمالك.
وقام النادي البرتغالي بالنشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو يظهر فيه كهربا بقميص الفريق.
وتوصل كهربا لاتفاق مع النادي البرتغالي على الاننقال للفريق، لموسم واحد قابل للتجديد مع وضع شرط جزائي ٤٠٠ ألف دولار، في حال فسخ التعاقد من أحد الطرفين.
ووعد النادي البرتغالي اللاعب باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة في المباريات في حال رفض الاتحاد المصري منحها لهم.
يذكر أن اللاعب الدولي غادر القاهرة منذ أيام، متوجهًا إلى بيروت ومنها لتركيا، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، حسب تأكيده، بينما أعلن مسؤولو الزمالك هروبه في ظل استمرار عقده لمدة 3 سنوات أخرى، وتوعدوه بتقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. كهربا في أفيس البرتغالي موسمًا واحدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.