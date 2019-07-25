مواجهة جديدة بين بطلي اليابان وأمريكا الجنوبية

تتجدد المواجهة بين بطلي مسابقتي رابطة المحترفين اليابانية وأندية أمريكا الجنوبية، عبر مباراة كأس بنك سوروجا 2019، والتي تجمع بين البطلين سنويًا في اليابان.
وكشف الاتحاد الياباني، أن بطل رابطة المحترفين اليابانية 2018، فريق شونان بيلمار، سيواجه بطل أندية أمريكا الجنوبية، أتليتيكو باراناينسي، 7 أغسطس/آب المقبل.
ويسعى فريق شونان لاستعادة اللقب لليابان من جديد، بعد أن فقدها في العام الماضي عندما خسر سيريزو أوساكا من إنديبندينتي بهدف دون رد.
وانطلقت بطولة كأس بنك سوروجا في 2008، لتحصد الفرق اليابانية اللقب 6 مرات، منها مرتين لفريق كاشيما أنتلرز، مقابل 5 مرات لفرق أمريكا الجنوبية.
وستكون مواجهة هذا العام، فرصة للمدافع الياباني دايكي سوجيوكا، لمواجهة الفرق اللاتينية من جديد، بعد أن واجهها في كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" 2019 في البرازيل، مع منتخب بلاده.
وأكد اللاعب للصحيفة اليابانية سبونيتشي آنيكس "لقد سنحت لي فرصة لخوض تجربة اللعب ضد منتخبات أمريكا الجنوبية، لتكون لدينا فرصة لكسب المزيد من الخبرة الدولية".
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