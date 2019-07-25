أوزيل وكولاسيناك يتعرضان لهجوم مسلح

تعرض ثنائي آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك، إلى هجوم مسلح، اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، تصدي كولاسيناك لرجل يحمل سكينا في يده، حاول مهاجمته هو وأوزيل.

ووخرج كولاسيناك من سيارة، تبدو أنها تخص أوزيل، من أجل التصدي لذلك الرجل، قبل أن يشتبك مع رجل آخر يرتدي خوذة.

وقال متحدث باسم آرسنال للصحيفة البريطانية، إن إدارة المدفعجية تواصلت مع الثنائي وتأكدت من سلامته، بعد أن تمت مطاردة اللاعبين من شخصين عبر دراجة نارية.

وأصدرت الشرطة المحلية بيانًا أكدت خلاله تلقيها بلاغا يفيد بمحاولة سرقة ثنائي آرسنال، مشيرة إلى أن أوزيل وكولاسيناك تمكنا من الذهاب إلى مطعم مجاور لمكان الواقعة للإبلاغ عن الحادث.