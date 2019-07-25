وست بروميتش يُعلن موعد عودة حجازي.. وطبيب النادي: شارك رغم الإصابة

كشف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي عن موعد عودة مدافعه الدولي المصري أحمد حجازي للملاعب من جديد بعد إجراء عملية جراحية في كاحلة قبل ساعات.

وأجرى أحمد حجازي عملية جراحية لإزالة عظمة زائدة في كاحلة كانت تؤرقه وتسبب في آلام وإجهاد له أثناء المباريات، لكنه تحامل على نفسه وأكمل الموسم الماضي رغم التعب الذي حل به.

النادي الإنجليزي أكد أنه ينتظر عودة المدافع المصري بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، ليكون قادراً على دعم فريقه في محاولة جديدة للصعود إلى البريميرليج.

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ومن جانبه علق حجازي قائلاً:"كل شيء مر بالشكل الأمثل، الآن تركيزي على إعادة التأهيل بأفضل صورة والعودة بأسرع ما يمكن".

أما طبيب الفريق أندرو ليفر فقد علق قائلاً:"حجازي كان لديه مشكلة في كاحله لكنه شارك رغم ذلك ولعب عدد كبير من المباريات".

وأنهى ليفر:"خاص حجازي عدد هائل من المباريات مع الفريق ثم في الصيف مع المنتخب، وكان في النهاية عليه أن يُجري العملية الجراحية من أجل إنهاء المشكلة".