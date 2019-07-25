الزمالك يحصل على توقيع عبدالشافي

حصل مسؤولو نادي الزمالك المصري على توقيع اللاعب محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق الأهلي السعودي السابق لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر. وأن اللاعب الدولي السابق وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، وحصل على مقدم عقده الجديد، ويعقد جلسة حاليا مع مسؤولي القلعة البيضاء تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي. وكان عبدالشافي قد انضم للزمالك قادما من غزل المحلة صيف العام 2009، قبل أن يرحل عن الأبيض صوب أهلي جدة في 2015.

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