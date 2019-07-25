دورتموند يفاوض برشلونة على ضحية فالفيردي

دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني في مفاوضات مفاجئة مع برشلونة الإسباني، من أجل الظفر بتوقيع لاعبه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بوروسيا دورتموند بدأ مفاوضاته مع البارسا، لضم الجناح البرازيلي مالكوم هذا الصيف.

ويسعى النادي الكتالوني للتخلص من لاعب بوردو السابق، الذي فشل في إقناع مدربه إرنستو فالفيردي بالاعتماد عليه منذ انضمامه لصفوف الفريق العام الماضي.

ويرغب مسؤولو البارسا في الحصول على 42 مليون يورو نظير بيع مالكوم، وهي قيمة شرائه من بوردو في صيف 2018.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، بنادي آرسنال الإنجليزي، الذي يرغب في استعارته فقط.