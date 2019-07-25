وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إصابة ظهيره الأيسر، فيرلاند ميندي، في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.وانضم ميندي إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف أولمبيك ليون مقابل 48 مليون يورو، ومع تلك الإصابة التي من المنتظر أن تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، من المنتظر أن يغيب عن بداية الموسم الجديد.
وتأتي تلك الإصابة لتمثل ضربة جديدة لريال مدريد، بعدما أصيب ماركو أسينسيو، بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر لعنة الإصابات تضرب ضحية جديدة في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.