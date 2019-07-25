لعنة الإصابات تضرب ضحية جديدة في ريال مدريد

واصلت لعنة الإصابات، مطاردة لاعبي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإعداد قبل الموسم الجديد.

وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إصابة ظهيره الأيسر، فيرلاند ميندي، في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

وانضم ميندي إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من صفوف أولمبيك ليون مقابل 48 مليون يورو، ومع تلك الإصابة التي من المنتظر أن تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، من المنتظر أن يغيب عن بداية الموسم الجديد.

وتأتي تلك الإصابة لتمثل ضربة جديدة لريال مدريد، بعدما أصيب ماركو أسينسيو، بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر.

