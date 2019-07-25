أسينسيو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الريال

خرج الإسباني ماركو أسينسيو للحديث عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، تلك الإصابة التي تعرض لها خلال مبارة آرسنال الودية أمس الأربعاء.
وقال أسينسيو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بدأت هذا الموسم بأمل متجدد، اعتنيت بأدق التفاصيل في تحضيري، للتأكد من أن الموسم الجديد سيكون عظيمًا بالنسبة لي ولكل جماهير مدريد".
وأضاف الإسباني: "في أفضل اللحظات من حياتك، يمكن أن تتعرض لضربة من سوء الحظ، وحينها يتغير كل شيء، من الصعب تقبل كل شيء هذه الأيام، ولكني سأبدأ تحديًا شخصيًا آخر في حياتي، ومازلت أثق في أن الموسم المقبل سيكون عظيمًا".
واختتم أسينسيو: "رسائل دعمكم وإشارات الحب تمنحني المزيد من القوة لمواجهة هذا التحدي، شكرًا لكل هذا الدعم وأراكم لاحقًا".
يذكر أن إصابة أسينسيو تمثل ضربة كبيرة لريال مدريد، فوفقا لتقارير عدة ربما يغيب الإسباني عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر.
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