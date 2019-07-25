الخميس 25/يوليه/2019 - 10:00 مالخليج 365
تعاهد لاعبو الزمالك في اجتماعهم بالجهاز الفني بقيادة خالد جلال، على تصحيح المسار في الفترة المقبلة، بداية من مواجهة القمة أمام الأهلي، يوم الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق في الدوري الممتاز.
وتحدث أكثر من لاعب مع الجهاز الفني أثناء الجلسة التي عقدت قبل المران اليوم، للتأكيد على أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بداية تصحيح المسار.
ووجه خالد جلال، المدير الفني، وعبد الحميد بسيوني المدرب العام، رسالة قوية للاعبي الفريق، حيث أكدا أن هناك من يموت من أجل الزمالك، وأن عليهم أن يدركوا مدى ارتباط الجماهير بالفريق، والقتال لحصد بطولة الكأس، وتعويض الجماهير عن خسارة الدوري.
وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي اليوم بهدف زيادة معدلات اللياقة البدنية قبل خوض التدريبات الجماعية .
وحرص خالد جلال، على عقد جلسة سريعة مع خالد بو طيب، مهاجم الفريق، للاطمئنان على حالته البدنية بعد التعافي من الإصابة بالركبة، ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة.
وحصل طارق حامد لاعب الوسط على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.
وتحدث أكثر من لاعب مع الجهاز الفني أثناء الجلسة التي عقدت قبل المران اليوم، للتأكيد على أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بداية تصحيح المسار.
ووجه خالد جلال، المدير الفني، وعبد الحميد بسيوني المدرب العام، رسالة قوية للاعبي الفريق، حيث أكدا أن هناك من يموت من أجل الزمالك، وأن عليهم أن يدركوا مدى ارتباط الجماهير بالفريق، والقتال لحصد بطولة الكأس، وتعويض الجماهير عن خسارة الدوري.
وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي اليوم بهدف زيادة معدلات اللياقة البدنية قبل خوض التدريبات الجماعية .
وحرص خالد جلال، على عقد جلسة سريعة مع خالد بو طيب، مهاجم الفريق، للاطمئنان على حالته البدنية بعد التعافي من الإصابة بالركبة، ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة.
وحصل طارق حامد لاعب الوسط على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يتعاهدون على إسقاط الأهلي في قمة الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.