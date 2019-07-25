لاعبو الزمالك يتعاهدون على إسقاط الأهلي في قمة الكرة المصرية

تعاهد لاعبو الزمالك في اجتماعهم بالجهاز الفني بقيادة خالد جلال، على تصحيح المسار في الفترة المقبلة، بداية من مواجهة القمة أمام الأهلي، يوم الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق في الدوري الممتاز.

وتحدث أكثر من لاعب مع الجهاز الفني أثناء الجلسة التي عقدت قبل المران اليوم، للتأكيد على أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بداية تصحيح المسار.

ووجه خالد جلال، المدير الفني، وعبد الحميد بسيوني المدرب العام، رسالة قوية للاعبي الفريق، حيث أكدا أن هناك من يموت من أجل الزمالك، وأن عليهم أن يدركوا مدى ارتباط الجماهير بالفريق، والقتال لحصد بطولة الكأس، وتعويض الجماهير عن خسارة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي اليوم بهدف زيادة معدلات اللياقة البدنية قبل خوض التدريبات الجماعية .

وحرص خالد جلال، على عقد جلسة سريعة مع خالد بو طيب، مهاجم الفريق، للاطمئنان على حالته البدنية بعد التعافي من الإصابة بالركبة، ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة.

وحصل طارق حامد لاعب الوسط على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.