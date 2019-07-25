في بيان رسمي.. الاتحاد الجزائري ينفي استقالة رئيسه

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأنباء المتواترة بشأن استقالة رئيسه خير الدين زطشي بسبب الأحداث التي أعقبت تتويج الجزائر بكأس الأمم الإفريقية في مصر 2019.
وانتشرت أنباء ف الصحف الجزائرية والعربية عن استقالة زطشي بسبب أزمات مع المسئولين والسلطات في بلاده، واتهامه بموالاة النظام القديم هناك.
ونفى الاتحاد الجزائري في بيان رسمي كل ما أُثير في هذا الشأن وأكد أنه لا صحة تماماً عن استقالة زطشي من منصبه.
ووجه الاتحاد الجزائري الشكر للمسئولين والدبلوماسيين في بلاده على تهنئتهم بالفوز ببطولة أمم إفريقيا، لينفي تماماً وجود أي خلافات مع القيادات الحاكمة هناك.
وكانت تقارير قد ربطت استقالة زطشي برحيل المدرب الوطني جمال بلماضي اعتراضاً على ذلك، قبل أن ينفي الاتحاد الجزائري الأمر برمته.
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