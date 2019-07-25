فرنسا تواجه مصر في نصف نهائي مونديال اليد للشباب

ب فرنسا إلى المربع الذهبي، بعد فوزه على الدنمارك بنتيجة 35-32 في دور الثمانية، ليواجه نظيره المصري الذي تخطي عقبة النرويج.
وتقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
يشار إلى أن المنتخب المصري بلغ دور الـ 16، بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، عقب تحقيقه العلامة الكاملة بعد الفوز على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.
ويشارك المنتخب المصري في المونديال، بصفته حامل لقب بطولة أفريقيا للشباب النسخة الأخيرة، التي أقيمت في المغرب خلال العام الماضي، بعدما تغلب على نظيره التونسي في المباراة النهائية.
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