شكرا لقرائتكم تعرف على إحصائيات هدافى شباب اليد فى لقاء النرويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شباب اليد يصنعون التاريخ ببلاد الأندلس نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الـ 8 .

شهد اللقاء تألق ملحوظ لعدد من اللاعبين أبرزهم ، سيف الدرع وشهاب عبد الله و محسن رمضان خاصة فى الشوط الثانى.

ونرصد إحصائيات هدافى شباب اليد فى لقاء النرويج كالتالى:

شهاب عبدالله 5 أهداف. ​سيف الدرع 5 أهداف. ​عمر سامى 5 أهداف. ​حازم ممدوح 4 أهداف. ​عبد العزيز إيهاب 3 أهداف. ​أحمد هشام 3 أهداف. ​محسن رمضان 2 هدف. ​عمر خالد 1 هدف. ​خالد وليد 1 هدف.

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