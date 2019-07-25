شكرا لقرائتكم حرس الحدود يهزم الترام وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى على نظيرة الترام فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين بمعسكر مدينة الأسكندرية ضمن استعدادات الحدود لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وتمكن أحمد التريبى المهاجم الليبى من إحراز هدف التقدم بينما أحرز أحمد حمدى الشيخ هدفين.

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كان طارق العشرى قد استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة الإعداد ليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل، وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.