الزمالك يستقر على بديل محمد عواد حال فشل الصفقة...

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جدة - عمرو شويل استقر نادى الزمالك على البديل الجاهز لصفقة محمد عواد حارس الفريق الكروى الأول بالنادى الاسماعيلى الذى تسعى ادارة النادى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورفض مسئولى نادى الزمالك فكرة المستحيل فى مركز حراسة المرمى بعدما كشف مصدر مسئول تواصل مرتضى منصور رئيس النادى مع محمد فرج عامر للوصول الى صيغة توافقية بشأن التعاقد مع الحارس محمد أبوجبل. وأكد المصدر ان نادى الزمالك يسعى للحصول على خدمات محمد ابو جبل لغلق ملف الحراس المفتوح حاليا مشيرا الى ان النادى ليس لديه مانع فى الحصول على خدمات أبو جبل وعواد معاً وهو ما جعل التعاقد مع اللاعبين يسير فى وقت واحد.

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