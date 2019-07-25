شكرا لقرائتكم 100 مليون جنيه تهدد استمرار الشناوى مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات مصير محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى مهددا بالاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى الشناوى العديد من العروض الخارجية للرحيل عن المارد الأحمر حيث اقترب المبلغ المالى الذى يرحل به الحارس عن الأهلى من 100 مليون جنيه الأمر الذى يقف عائقا أمام الإدارة الحمراء لرفضه.

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أصبح الشناوى محط العديد من الأندية العالمية على رأسها أرسنال وأستون فيلا الإنجليزيين ودخل معهم فى الخط ريال مدريد كما أشارت بعض التقارير الإسبانية.