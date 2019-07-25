شكرا لقرائتكم لائحة الجبلاية تضع الأهلى فى ورطة.. اقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى "ورطة" كبيرة بسبب اللائحة التى أعلنت عنها إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والخاصة بشروط القيد بعد تحديد عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل ناد كحد أقصى فى الموسم الواحد، على أن يتم رفع أسم اللاعب المعار من القائمة النهائية وإلغاء قوائم الانتظار، على أن يقوم كل ناد بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا.

وبات مسئولو النادى الأهلى مرغمين على قيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد مع السماح بإعارة 5 لاعبين فقط وبذلك يصبح مسئولو الأحمر مجبرين عن التخلى عن باقى اللاعبين أما على سبيل البيع أو الرحيل مجانا.

ومع إلغاء مسابقة 97 يواجه النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب أزمة ضخمة فى الوقت الحالى خصوصاً أنه الفريق يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين مقيدين تحت السن، وهو ما يجعل إدارة القلعة الحمراء أمام حتمية الاستغناء عن عدد كبير من هؤلاء اللاعبين ويضم الأهلى عدد كبير من لاعبى الشباب مواليد 97 ، وهم : رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمود الجزار وعمار حمدى وعمر رضوان وأكرم توفيق ،محمد محمود،فوز الحناوى،محمد عبد المنعم،أحمد حمدى،عمر رضوان،محمد عصام الغندور.

وأصبح الأهلى مطالب بتسويق بعض اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم على سبيل الإعارة أو الرحيل النهائى سواء من مواليد 97 أو المقيدين فوق السن مثل باسم على وإسلام محارب وأحمد حمودى وعمرو جمال، خصوصاً أن الإدارة ستكون مطالبها بالاستغناء عن مجموعة كبيرة من اللاعبين قد يتخطى حاجز الـ12 لاعب.

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